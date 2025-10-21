Hundekot in der Natur ist ärgerlich. Hundekot in einem Plastikbeutel in der Natur ist grotesk. Stellen Sie sich mal diesen Irrsinn vor: Da hebt jemand pflichtbewusst den Haufen auf – um ihn dann wie ein Denkmal der Absurdität am Wegesrand zu drapieren? Bravo! Da hat man der Umwelt gleich doppelt einen Gefallen getan: Erst den biologisch abbaubaren Inhalt verpackt, dann das Ganze mit einer Plastikhülle versiegelt und achtlos weggeworfen.