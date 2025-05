Eigentlich wollte ein Hundebesitzer über Ostern eine ruhige Zeit mit seinen Eltern in Stadtlengsfeld verbringen. Doch der Besuch wird für ihn und seinen Vierbeiner zur Belastungsprobe: Am Karfreitag wird sein angeleinter Australian Shepherd auf öffentlicher Straße von einem frei laufenden Boxer angegriffen und verletzt. Nach Angaben des Halters rannte der Boxer – braunes Fell, kräftiger Körperbau – aus einer Grundstückseinfahrt, überquerte die Straße und attackierte den angeleinten Hund unvermittelt. Es kam zu mehreren Bissattacken, insbesondere an Hals, Bauch, Hüfte und Bein.