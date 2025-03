Erst jetzt wurde öffentlich bekannt, dass sich vor einer Woche in der Bad Salzunger Innenstadt eine Beißattacke ereignet hat. Wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion in Suhl am Mittwoch auf Nachfrage der Redaktion bestätigte, waren am 12. März zwei Leute – ein 35-jähriger Mann und eine 36-jährige Frau – zu Fuß von der August-Bebel-Straße kommend in Richtung Markt unterwegs. Als sie in der Friedrich-Eckardt-Straße waren, kamen aus einem Hauseingang plötzlich zwei Hunde gerannt und liefen direkt auf die beiden Fußgänger zu. Sowohl der 35-Jährige als auch die 36 Jahre alte Frau wurden einmal gebissen, konnten sich danach aber sofort in einem Geschäft in Sicherheit bringen.