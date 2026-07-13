Vor gut zwei Wochen wollte ein Mann aus Ilmenau eigentlich nur mit seinem weißen Labrador Timmy eine Runde drehen. Es war ein heißer Abend, erinnert er sich an den 25. Juni. Den Tag, der ihm noch lange im Gedächtnis beiden sollten. Der Mann und sein Hund waren von der Gabelsberger Straße aus in die Stadt gelaufen. Beim Wetzlarer Platz dann, zwischen Einkaufszentrum und Drogerie, lief plötzlich alles aus dem Ruder.