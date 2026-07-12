Aschau im Zillertal (dpa/lby) - Ein bellender Hund soll zwei Schwaben in Österreich derart abgelenkt haben, dass sie mit ihrem Auto rund 20 Meter über steiles und felsiges Gelände abgestürzt sind. Der betrunkene Fahrer und seine 42 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei Tirol nach dem Unfall in Aschau im Zillertal mitteilte. Die Polizei nahm dem 46-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg nach dem Vorfall am Samstag den Führerschein ab. Die Feuerwehr barg das Auto und ließ es abschleppen.