In der Rhön unterwegs: Lummy ist immer noch auf der Flucht

Lummy ist ein Spitz-Sheltie-Mix, ein kleiner, nicht mal kniehoher Knirps, sieben Jahre alt. Niemand braucht sich vor ihm zu fürchten – aber offenbar fürchtet er die Begegnung mit Menschen sehr. Am 9. November 2024 ist er entlaufen und ließ seither noch niemanden wieder an sich heran. Große Distanzen hat der kleine Kerl bei seinem Umherirren schon zurückgelegt, wird mal in Thüringen, mal in Hessen gesehen. Der Tierschutzverein Meiningen ist in großer Sorge um den siebenjährigen Rüden, der ein so genannter „Angsthund“ ist.