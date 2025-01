Humanmilchbanken an Kliniken Muttermilch als rettende Spende für Frühchen

In Deutschland reicht die Versorgung mit gespendeter Milch nicht

Aktuell gibt es 53 Frauenmilchbanken, in jedem Bundesland mindestens eine, fast immer an Kliniken angegliedert, wie Kinderarzt Rudolf Ascherl von der Frauenmilchbank-Initiative (FMBI) berichtet. Eine Milchbank aufzubauen, sie nachhaltig zu betreiben und immer genügend Spenderinnen zu finden, ist laut FMBI schwierig. Eine Kinderklinik brauche Platz, Personal und müsse die Finanzmittel in der Regel selbst tragen. Alternativ zum weiteren Aufbau von Milchbanken gebe es erste Klinik-Kooperationen, so in Berlin oder Baden-Württemberg, um mehr Babys zu erreichen.