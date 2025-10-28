Humanitäre Krise: Nach Eroberung sudanesischer Großstadt fliehen Zehntausende

Einer UNHCR-Vertreterin zufolge berichteten die Flüchtenden aus Al-Faschir von willkürlicher Gewalt, Morden und Hinrichtungen von Menschen mit Behinderungen. Andere seien bei der Flucht erschossen worden. Viele seien zurückgeblieben, weil sie nicht in der Lage oder zu schwach seien, zu fliehen, sagte Jacqueline Wilma Parlevliet, Leiterin der UNHCR-Außenstelle im Sudan.