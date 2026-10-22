Lebensmittelverteilung und Wasser für Nordsyrien und Gaza

Arche Nova übernahm nach eigenen Angaben kurzfristig die Versorgung mit Lebensmitten in den vier Camps, in einem stelle man bis heute die gesamte Wasser- und Sanitärversorgung sicher. "Auch im vom Krieg gezeichneten Gaza hat Arche Nova 2025 humanitäre Hilfe geleistet, obwohl die erhoffte institutionelle Unterstützung ausblieb. In einem ersten Pilotprojekt wurde über mehrere Monate eine Mindestmenge an Trinkwasser an mehr als 6.000 Binnenvertriebene verteilt." Derzeit würden 4.770 Menschen in Gaza mit Trink- und Brauchwasser versorgt. Weitere Hilfe hänge von Spenden ab.