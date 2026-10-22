Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Hilfsorganisation Arche Nova verbindet ihre Jahresbilanz für 2025 mit einem Hilferuf. Trotz der Rekordeinnahmen im vergangenen Jahr blicke man mit Sorge in die Zukunft, teilte die Organisation mit. "2026 stehen der Organisation rund sechs Millionen Euro weniger gesicherte Projektmittel von institutionellen Fördermittelgebern zur Verfügung, die Aussichten für 2027 sind besorgniserregend." Die aktuelle Wirtschaftslage und die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung würden die private Spendenbereitschaft drosseln.