HUK-COBURG open-air-sommer: Rock, Pop und Hip-Hop in der Kulturfabrik und auf dem Schlossplatz

Pünktlich zu seinem 30-jährigen Jubiläum als Sänger und Musiker kam Ronan Keating vergangenes Jahr auf Tour nach Deutschland. Aufgrund der fantastischen Stimmung und großen Nachfrage bei den Konzerten geht er nun in die Verlängerung und kommt 2025 wieder für zahlreiche Open-Air-Konzerte zu uns!

Das Publikum darf sich auf seine einzigartige Live-Performance freuen, denn Ronan Keating ist nicht nur Radiomoderator und TV-Persönlichkeit, sondern vor allem ein begnadeter Sänger und Performer, der die Bühne mit seiner Musik zum Leben erweckt.

Wincent Weiss geht 2025 wieder auf Sommertour! Auf dem Schlossplatz in Coburg werden der Sänger und Songwriter und seine Band mit einer energiegeladenen Show und Hits wie „Musik Sein“, „Feuerwerk“ oder „Wer wenn nicht wir“ wieder für einen unvergesslichen Sommerabend sorgen.

„Konzerte sind für mich der schönste Ort der Welt. Zwei Stunden alles vergessen und loslassen. Das kann nicht nur ich während der Konzerte, sondern das sehe ich auch in ganz vielen Gesichtern, wenn ich ins Publikum schaue. Ich liebe diese ausgelassene Stimmung auf Open-Air-Konzerten. Was gibt’s Schöneres als an einem Sommerabend mit den besten Freunden oder der Familie auf einem Open Air zu den Lieblingsliedern zu tanzen und jede Zeile mitzusingen? Das ist für mich das Schönste am Sommer, egal ob vor oder auf der Bühne!“

Die Cronicles Tour setzte vergangenes Jahr neue Maßstäbe mit ausverkauften Arenen und einer spektakulären Show. Und CRO legt nach: Im Sommer 2025 startet die Cronicles Open Air Tour, bei der er seine größten Hits auch auf dem Schlossplatz in Coburg präsentiert.

Die Show wird ein Rückblick auf über zehn Jahre Karriere, von den Anfängen mit „Easy“ und „King of Raop“ bis hin zu seinem aktuellen Sound seinem Album „11:11“ und der „Spacejam“-EP. Mit fünf Nummer-1-Alben, zahlreichen Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie legendären Live-Performances beweist CRO erneut, dass er einer der einflussreichsten Künstler seiner Generation ist mit Hits wie „Traum“, „Bye Bye“, oder „Einmal um die Welt“.

2022 und 2023 sprengten Die Fantastischen Vier alle ihre Rekorde. Nach einer triumphalen Jubiläumstournee in einer Reihe der größten Stadien Deutschlands und über 30 weiteren Konzerten in 2023 mit zusammen über 400.000 Zuschauern geht Deutschlands traditionsreichster Rap-Act nicht nur im Herbst auf Arena-Tour, sondern spielt auch im Sommer 2025 Open-Air Termine mit einem neuen Studio-Album.

Die Geschichte der Fantastischen Vier reicht bis ins Jahr 1987 zurück, als sie als The Terminal Team gegründet wurden. Seitdem hat die Band, die seit 1989 als Die Fantastischen Vier bekannt sind, Millionen von Tonträgern verkauft, zahlreiche Awards und Platin-Auszeichnungen erhalten und Hallen nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausverkauft. Mit stolzen 36 Jahren im Musikgeschäft sind sie nicht nur eine der ganz großen Pop-Geschichten Deutschlands, sondern auch der bekannteste Rap-Act des Landes.

Open Air Highlights der Extraklasse

Musik vom Feinsten gibt es im Sommer in Coburg. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und erleben Sie diese einzigartigen Momente live in der Kulturfabrik Cortendorf und auf dem Schlossplatz in Coburg beim HUK-COBURG open-air-sommer.

Karten gibt es an bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Hotline 0951-23837 oder unter Kartenkiosk Bamberg | Veranstaltungen.