Es ist eine Tradition, die in diesem Jahr mit einem ganz neuen Spektakel fortgeführt wurde: Seit 1995 zelebrieren die Großbreitenbacher den Sommer mit einem Fest, vor vier Jahren wurde die Veranstaltung nach der Coronapause wiederbelebt. Am vergangenen Wochenende haben die Bewohner der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach ihre große Sommersause auf der Freilichtbühne in Neustadt am Rennsteig gefeiert.