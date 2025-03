Im Auftrag des Landkreises Sonneberg wird die Kreisstraße 31 (K 31) in den kommenden zwei Jahren im Ortsbereich Hüttensteinach weiter saniert. Nach dem Neubau der Glasbachbrücke in den Jahren 2022/23 wird nun in einem zweiten Bauabschnitt die Judenbacher Straße von der Einmündung der Spitzbergstraße bis unterhalb der Glasbachbrücke erneuert, teilte Landkreissprecher Michael Volk mit.