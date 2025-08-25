Wenn Ralf Beuchert über seine Erinnerungen an den Bau und die Anfangsjahre der Hütte am Rimbachbrunnen plaudert – damals noch „Simson-Hütte“ –, gibt es kein Halten mehr. Anekdote auf Anekdote gibt der 84-jährige Mitbegründer dann zum Besten. Er erzählt vom Liebls Hans, vom Schmucks Franz und vom Büttners Ewald – jenen Männern, die ihn und seine Kollegen im Simson zum Skifahren gebracht haben und die eine Sektion Ski nordisch der BSG Motor Simson gründeten. Doch weil es um den Werksstandort in Heinrichs einfach immer wieder zu wenig Schnee gab, suchte man in höher gelegenen Gefilden nach einem idealen Ort für den Aufbau eines Trainingsstützpunkts. An der Rimbachquelle wurde man schließlich fündig.