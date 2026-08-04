Die Mitglieder des Wander- und Heimatvereins Wernshausen kann man neuerdings abscannen. Vorausgesetzt, sie tragen ihre neuen T-Shirts. Vorn ist das Vereinslogo aufgedruckt. Hinten unter der Schulter steht ein QR-Code. Wer ihn mit dem Smartphone scannt, gelangt schnell auf die Vereinshomepage. Dort findet man etwa Aktuelles wie Informationen zum 40. Geburtstag der Wanderhütte an der Reichenleite, den der Verein am Sonntag beging.