Die Saison im Roßbach hat begonnen. Die Wanderschutzhütte ist am Ostersamstag planmäßig geöffnet worden. Sabine Schantorra, Vorsitzende des Vereins Wanderschutzhütte „Höhgemeinde“ Roßbach, erinnert sich an drei arbeitsintensive Wochen davor. Der Regen hatte der Küche in der Hütte dermaßen zugesetzt, dass die Möbel nicht mehr brauchbar waren. Auch der Fußboden war leider nicht unverschont geblieben. Für die Vereinsmitglieder bedeutete das zwei Großeinsätze an zwei Samstagen.