Es war heiß, es war stimmungsvoll und es war historisch: Das diesjährige Hütesfest in Meiningen wird vielen Besuchern in besonderer Erinnerung bleiben, nicht zuletzt, weil Bürgermeister Fabian Giesder erstmals von gleich zwei Hütes-Hollen begleitet wurde. Ein Novum in der Geschichte des Festes, das selbst bei schweißtreibender Hitze und einem kühlen Bier für den ein oder anderen doppelt so märchenhaft wirkte.