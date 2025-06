„Es bleibt eintrittsfrei“, verkündet Bürgermeister Fabian Giesder die frohe Botschaft zum Hütesfest. Das wird am Wochenende vom 13. bis zum 15. Juni in der Innenstadt von Meiningen auf vielen Bühnen und mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert. Und es gibt sie nicht nur am Sonntag in den Gaststätten – die Klöße, pardon Hütes, mit Wildgulasch oder Rinderroulade. Sowohl im Festzelt des Vereins der Küche auf dem Markt, den Gaststuben in der Innenstadt und freilich auch am Bermuda-Dreieck. Wo das ist in Meiningen? Manch einer wird es noch wissen, der vor einem Jahrzehnt schon in der Stadt das Hütesfest mitfeierte. Dort, wo die Mauergasse auf die Anton-Ulrich-Straße trifft, wird der Parkplatz zum Festgelände. Da legen DJ Marco und DJ Schampel am Freitag zur Disco-Party auf. Mit dabei die Polars und Yardbirds, DJ Thomas (Kontrast) und DJ Roland (Meininger Music-Container). Die beiden Letztgenannten sorgen am Samstagabend zur legendären Oldie-Fete für beste Feierlaune und Musik.