Hümpfershausen: Umschauen auf der Streuobstwiese

Der LPV Rhön/die Natura-2000-Station Rhön bietet deshalb in diesem Jahr eine Führung im Sortengarten Spielberg an. Gemeinsam mit dem Bewirtschafter wird bei einem kleinen Rundgang über die Fläche ein Einblick in die nachhaltige Bewirtschaftung der Streuobstwiese und der Bäume gegeben. Aus erster Hand können die Teilnehmer vieles über die Besonderheiten der Fläche erfahren.