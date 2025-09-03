Schon seit einigen Monaten präsentiert sich das Außengelände vor dem Berghäuschen auf dem Hahnberg bei Hümpfershausen aufgewertet gestaltet, interessant insbesondere für Kinder. Über das Regionalbudget des Biosphärenreservates Rhön, ausgereicht über das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN), konnte das Areal im Rahmen einer nachhaltigen Regionalentwicklung neu und einladend gestaltet werden. Der Hingucker: Im Mittelpunkt des Projekts steht das Rhönschaf – die besondere Bedeutung dieser Schafrasse soll künftig insbesondere Kindergartenkindern und Grundschülern bei einem Besuch der Anlage altersgerecht nahegebracht werden.