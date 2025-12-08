Viel Zeit und Geduld investieren Geflügelzuchtbegeisterte aus der Region in die Aufzucht und Pflege ihrer Tiere, egal ob Hühner, Gänse, Enten oder Tauben. Zur 47. Rassegeflügel-Gemeinschaftsschau in der Hahnberghalle in Hümpfershausen am Wochenende hatten Züchter Gelegenheit, die Ergebnisse der Arbeit eines ganzen Jahres zu präsentieren. „Hinter uns liegt eine herausfordernde Zeit, durch auftretende Vogelgrippefälle mussten immer wieder Ausstellungen abgesagt werden. Daher ist es erfreulich, dass wir unsere Gemeinschaftsschau durchführen können“, sagte Ausstellungsleiter Silvio Filler, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Hümpfershausen, zur offiziellen Eröffnung der Schau am Samstagmorgen. Zu den Gästen zählten Vizelandrätin Susanne Reich, Mario Arnold als Kreisverbandsvorsitzender und Marco Simon als Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Wasungen.