Attenkirchen (dpa/lby) - Ein 28-Jähriger ist im Landkreis Freising mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Wagen kam auf der B301 zwischen Attenkirchen und Au in der Hallertau von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Demnach barg die Feuerwehr den Mann aus dem Auto und er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Schaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die B301 war in der Nacht für etwa drei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zu Unfallhergang und Ursache.