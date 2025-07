Waldaschaff (dpa/lby) - Durch einen Sturz aus dem zweiten Obergeschoss ist ein 53-Jähriger bei seiner Arbeit in Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) schwer verletzt worden. Der Mann sei für die Trockenarbeiten an einem Dachfenster auf einer Leiter gewesen, teilte die Polizei mit. Aus bislang unklaren Gründen rutschte sie dabei weg. Dadurch fiel der Arbeiter durch das Treppengeländer in das Erdgeschoss. Ein Hubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus. Es wird ermittelt.