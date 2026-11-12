Demnach sicherte eine Polizeistreife am Mittwoch eine Gefahrenstelle auf der B173 ab. Der 33-Jährige sei mit Tempo 50 an dem Streifenwagen, der Blaulicht und Warnblinkanlage eingeschaltet hatte, vorbeigefahren und habe den Beamten auf der Fahrbahn knapp verfehlt. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Der Autofahrer sei zeitweise mit Tempo 180 über die Autobahn 73 geflüchtet, wo Tempo 120 erlaubt war. Er habe Anhaltesignale der Polizei ignoriert, mehrfach vorgetäuscht an Anschlussstellen abzufahren und wiederholt gefährlich die Fahrspuren gewechselt.