Hubschrauber-Unglück: Ein Toter bei Hubschrauber-Kollision in der Everest-Region

Der Unfall ereignete sich im Ort Pheriche, der auf 4.371 Metern Höhe als beliebter Zwischenstopp für Trekker und Bergsteiger auf dem Weg zum Base Camp des Everest gilt. Das Camp ist sowohl Ziel von Trekkingtouren als auch der Ausgangspunkt für Expeditionen zum Gipfel des mit 8.849 Metern höchsten Bergs der Erde. Wie es zur Kollision kam, war zunächst unklar. Wie die "Kathmandu Post" unter Berufung auf Beamte berichtete, gab es vermutlich bei der Kommunikation zwischen beiden Piloten ein Missverständnis.