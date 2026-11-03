Hubschrauber-Unglück: Ein Toter bei Hubschrauber-Kollision in der Everest-Region

Kathmandu - In der Nähe des Base Camps des Mount Everests auf nepalesischer Seite sind zwei Hubschrauber kurz vor der Landung in der Luft miteinander kollidiert. Ein indischer Tourist sei bei dem Unfall gestorben, ein weiterer Fluggast aus Neuseeland im selben Helikopter sei verletzt in ein Krankenhaus in Kathmandu gebracht worden, teilte ein lokaler Polizeibeamter mit. Die Piloten beider Hubschrauber seien in Sicherheit. Auch einer der Piloten wurde verletzt, wie die Zeitung "The Kathmandu Post" berichtete.