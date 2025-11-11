Hubschrauber im Einsatz: Verpuffung bei Umbau von Ölfass - Mann schwer verletzt

Rohrenfels (dpa/lby) - Beim Umbau eines Ölfasses ist es zu einer Verpuffung gekommen, durch die ein Mann schwer verletzt wurde. Der 30-Jährige wollte das Fass in einer Garage bei Rohrenfeld (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) zu einer Feuertonne umbauen, wie die Polizei mitteilte. Auch eine 59 Jahre alte Frau war dabei. Sie kam am Montag ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus. Für den Mann bestand keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.