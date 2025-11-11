 
Hubschrauber im Einsatz Verpuffung bei Umbau von Ölfass - Mann schwer verletzt

In einer Garage möchten sie ein Ölfass in eine Feuertonne umbauen. Doch der Tag endet für einen Mann und eine Frau im Krankenhaus. Wie kam es zur Verpuffung?

Nach der Verpuffung kamen beide Verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Rohrenfels (dpa/lby) - Beim Umbau eines Ölfasses ist es zu einer Verpuffung gekommen, durch die ein Mann schwer verletzt wurde. Der 30-Jährige wollte das Fass in einer Garage bei Rohrenfeld (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) zu einer Feuertonne umbauen, wie die Polizei mitteilte. Auch eine 59 Jahre alte Frau war dabei. Sie kam am Montag ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus. Für den Mann bestand keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.

Die beiden waren mit einem Plasmaschneider am Arbeiten, als sich das Luft-Benzin-Gemisch in der Tonne entzündete. Durch die Verpuffung wurde der Deckel der Tonne durch ein geschlossenes Fenster geschossen. Ein Rettungshubschrauber transportierte den 30-Jährigen ab.