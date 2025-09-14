 
Hubschrauber im Einsatz Schwerer Unfall auf A96 – Vollsperrung Richtung München

Am letzten Ferienwochenende in Bayern rollt der Rückreiseverkehr. Auf einer wichtigen Autobahnstrecke kommt es nachmittags zu einem Unfall mit Verletzten. Reisende müssen mit Einschränkungen rechnen.

 
Hubschrauber im Einsatz: Schwerer Unfall auf A96 – Vollsperrung Richtung München
Reisende müssen Geduld mitbringen. Die Sperrung soll bis in den Abend dauern. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Wörthsee (dpa/lby) - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 96 in Richtung München sind im Landkreis Starnberg zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Polizeiangaben kam ein Autofahrer zwischen Wörthsee und Weßling aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen ein Abschleppfahrzeug, das gerade ein Pannenauto bergen wollte. Sein Wagen wurde daraufhin gegen die Leitplanke geschleudert und anschließend von einem nachfolgenden Auto erfasst.

Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Ein Insasse des nachfolgenden Autos musste nach Angaben der Polizei ebenfalls ins Krankenhaus.

Die A96 ist in Fahrtrichtung München in dem Abschnitt seit dem Nachmittag voll gesperrt. Die Sperrung soll nach Polizeiangaben mehrere Stunden andauern. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Wörthsee ausgeleitet.