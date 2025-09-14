Hubschrauber im Einsatz: Schwerer Unfall auf A96 – Vollsperrung Richtung München

Wörthsee (dpa/lby) - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 96 in Richtung München sind im Landkreis Starnberg zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Polizeiangaben kam ein Autofahrer zwischen Wörthsee und Weßling aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen ein Abschleppfahrzeug, das gerade ein Pannenauto bergen wollte. Sein Wagen wurde daraufhin gegen die Leitplanke geschleudert und anschließend von einem nachfolgenden Auto erfasst.