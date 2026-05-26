Erlenstegener Forst (dpa/lby) - Bei dem Sturz von einem Pferd ist eine Jugendliche in einem mittelfränkischen Wald schwer verletzt worden. Die 17-Jährige sei von dem rund 300 Kilogramm schweren Pony überrollt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor sei das Tier im Galopp in ein rund 40 Zentimeter tiefes Loch getreten und deshalb gestürzt. Ein Rettungshubschrauber flog heran und die Verletzte wurde mit einer Seilwinde aus dem Erlenstegener Forst (Landkreis Erlangen-Höchstadt) gerettet und abtransportiert. Sie habe mehrere Knochenbrüche erlitten, so der Sprecher. Mit zwei weiteren Jugendlichen ritt die 17-Jährige am Montag in dem Wald aus.