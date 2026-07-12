Reit im Winkl (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Ausflug mit einer Gruppe in einer Kurve auf der Bundesstraße 305 bei Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) gestürzt und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht, ein Rettungshubschrauber brachte den 25-Jährigen ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge zog er sich unter anderem mehrere Rippenbrüche und eine Gehirnerschütterung zu.
Hubschrauber im Einsatz Motorradfahrer stürzt bei Gruppenausflug – schwer verletzt
dpa 12.07.2026 - 08:08 Uhr