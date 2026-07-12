Hubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer stürzt bei Gruppenausflug – schwer verletzt

Der Mann lehnte sich den Angaben zufolge am Samstagnachmittag in einer Kurve zu weit in die Schräglage und verlor beim Versuch, die Maschine wieder aufzurichten, die Kontrolle. Er wurde von seinem Motorrad geschleudert und entging dem Aufprall gegen einen Baum nur knapp – die führerlose Maschine kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den Baum.