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Hubschrauber im Einsatz Motorradfahrer stürzt bei Gruppenausflug – schwer verletzt

Es sollte ein schöner Motorradausflug bei sonnigem Wetter mit Bekannten werden. Doch für einen 25-Jährigen endet die Fahrt mit einem schweren Sturz.

Hubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer stürzt bei Gruppenausflug – schwer verletzt
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Der Rettungshubschrauber flog den Motorradfahrer in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Reit im Winkl (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Ausflug mit einer Gruppe in einer Kurve auf der Bundesstraße 305 bei Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) gestürzt und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht, ein Rettungshubschrauber brachte den 25-Jährigen ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge zog er sich unter anderem mehrere Rippenbrüche und eine Gehirnerschütterung zu.

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Der Mann lehnte sich den Angaben zufolge am Samstagnachmittag in einer Kurve zu weit in die Schräglage und verlor beim Versuch, die Maschine wieder aufzurichten, die Kontrolle. Er wurde von seinem Motorrad geschleudert und entging dem Aufprall gegen einen Baum nur knapp – die führerlose Maschine kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den Baum.