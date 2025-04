Aichach (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) mehrere Meter tief von einer Leiter hinabgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Er habe sich Brüche an Extremitäten zugezogen, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber flog den 40-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt zusammen mit der Gewerbeaufsicht und der Berufsgenossenschaft zum Unfallhergang.