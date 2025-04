Hubschrauber im Einsatz: Mann auf der Flucht - Größere Menge Marihuana gefunden

Gattendorf (dpa/lby) - Wegen des Verdachts auf Marihuana-Schmuggel läuft in Oberfranken die Fahndung der Polizei nach einem bislang Unbekannten. Der Mann flüchtete bei einer Kontrolle vor den Beamten und ließ "eine größere Menge an Marihuana" in seinem Auto zurück, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Im Rahmen der Fahndung bei Gattendorf (Landkreis Hof) sind mehrere Streifen, eine Drohne und ein Hubschrauber im Einsatz.