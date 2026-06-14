Dachsbach (dpa/lby) - Eine Jugendliche hat bei einem Unfall mit einem E-Scooter lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die 15-Jährige wollte auf einen Gehweg auffahren, nachdem sie eine Straße in Dachsbach (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) überquert hatte, wie die Polizei mitteilte. Dabei stürzte sie den Angaben zufolge, als das Vorderrad auf den Bordstein traf. Sie prallte mit dem Kopf gegen eine Laterne. Die Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.