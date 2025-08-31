Hubschrauber im Einsatz: Fallschirmspringer verletzt – auch Reserveschirm hakt

Illertissen (dpa/lby) - Tragischer Unfall in der Luft: Ein Fallschirmspringer ist am Flugplatz Illertissen im Landkreis Neu-Ulm wegen Problemen an den Schirmen schwer verletzt worden. Als sich am Samstag sein Hauptfallschirm nicht öffnen ließ, versuchte der laut den Ermittlern sehr versierte Springer, seinen Reservefallschirm zu öffnen. Doch auch dieser funktionierte zunächst nicht richtig, wie die Polizei mitteilte.