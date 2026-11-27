Sömmerda (dpa/th) - Ein Mann ist mit seinem Auto dem Wagen eines 79-Jährigen in Sömmerda aufgefahren, der Senior ist dabei schwer verletzt worden. Am Donnerstagabend fuhr der 79-Jährige auf der Landstraße von Vogelsberg in Richtung Sömmerda, wie die Polizei mitteilte. Ein hinter ihm fahrender 49-Jähriger bemerkte laut Polizei zu spät, dass der Mann vor ihm in Richtung Auölmühle abbiegen wollte. Nahezu ungebremst sei er mit seinem Pkw dem Auto des 79-Jährigen aufgefahren.