Hubert Rockenberger ist auf E-Bay. Wer den Namen des 93-Jährigen im Internet sucht, stößt schnell auf Spuren seines Schaffens. Ex-Libris-Sammler, Freunde künstlerisch gestalteter Bucheignerzeichen, handeln aktuell mit teils Jahrzehnte alten Kleingrafiken des Breitunger Künstlers. Einst in Auflagen von 100 Stück gedruckt, um Bücher aus privaten Bibliotheken zu kennzeichnen, werden einzelne Blätter heute für bis zu zehn Euro angeboten.