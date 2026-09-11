Am Samstagabend (12. September) beginnt die neue Spielzeit in der Handball-Oberliga. Für die HSG Suhl tut sie dies mit der „Wundertüte in der Liga“, sagt Cheftrainer Niels Greiner über Auftaktgegner HBV Jena 90. Der gebürtige Neuhäuser führte die Waffenstädter in seiner ersten Saison zur Vizemeisterschaft. Nun geht es ins zweite Jahr, das „immer das schlimmere“ sei, meint der 47-Jährige. Wir sprachen mit Niels Greiner in dieser Woche über die Ziele der Mannschaft, die neuen Spieler und eine Vorbereitung, die eine prominente Helferin zu bieten hatte.