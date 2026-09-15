Die Wundertüte Jena, vor der Suhls Trainer Niels Greiner vor dem Start der neuen Saison in der Thüringer Handball-Oberliga warnte, ist am Samstagabend (12. September) keine mit negativen Überraschungen für den amtierenden Vizemeister. Und selbst die Gäste können nach dem Abpfiff und dem klaren 31:23 (16:12) mit der Auftaktniederlage in der Suhler Wolfsgrube einigermaßen leben. Ihr Blick geht weit über die aktuelle Spielzeit hinaus. Der HBV Jena 90 hat für die Zukunft einen neuen Weg eingeschlagen und der lautet: Alles auf den eigenen Nachwuchs.