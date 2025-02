Bereits viermal hat Aufsteiger HSG Suhl in der laufenden Regionalliga-Saison mit nur einem Tor Unterschied verloren. Am Sonntag, 16. Februar, ließen die Handballer aus der Waffenstadt ein fünftes Mal nicht zu. Ausgerechnet im Thüringer Derby beim Tabellenzweiten HSV Bad Blankenburg feierten die Schützlinge von Trainer Manuel Müller ihren ersten Saisonsieg in diesem Jahr. Suhl gewann nun selbst mit einem Tor Vorsprung, mit 30:29 (16:15).