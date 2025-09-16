Ein wenig Nervosität steckte dann doch in Köpfen und Gliedern. Erster Spieltag, neuer Trainer, neuer Gegner in fremder Halle: „Da darf man auch mal nervös sein“, findet Niels Greiner und hört sich durchs Telefon jedoch sehr zufrieden an. Die neue Mannschaft des gebürtigen Neuhäusers hat die erste Aufgabe nach dem Abstieg aus der 4. Liga bewältigt. Die HSG Suhl ist am Samstagabend (13. September) mit einem Sieg in die neue Handball-Saison der Thüringer Oberliga gestartet. Der Regionalliga-Absteiger hat die noch jungen Wölfe aus Erfurt in deren Riethsporthalle mit 34:30 (19:18) gebändigt.