„Spitzenreiter! Spitzenreiter!“, skandierten die Fans der HSG Suhl am Sonntagnachmittag (8. November 2026) in der Sporthalle Wolfsgrube. Die routinierten und körperlich überlegenen Oberliga-Handballer aus der Waffenstadt bezwangen vor 250 Zuschauern die Greenhorns von der Wartburg, das Team des ThSV Eisenach II, mit 34:28 (17:14). Für Suhl ist es der sechste Sieg im sechsten Punktspiel. Mit 12:0 Punkten führen sie weiterhin die Tabelle der Thüringer Oberliga an.