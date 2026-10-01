HP-Studie Deutschland bei KI-Agenten weltweit in der Spitzengruppe

Böblingen - Beschäftigte in Deutschland gehören beim Einsatz autonomer Künstlicher Intelligenz zur weltweiten Spitzengruppe und liegen unter den führenden Industrienationen nur hinter den USA: Fast jeder zweite Arbeitnehmer hierzulande (49 Prozent) nutzt im Berufsalltag bereits sogenannte KI-Agenten, wie aus dem "Work Relationship Index 2026" des Technologiekonzerns HP hervorgeht. Gleichzeitig blicken die hiesigen Beschäftigten dem Umbruch jedoch mit wachsender Furcht vor dem Verlust des eigenen Arbeitsplatzes entgegen.