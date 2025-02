Zehn Jahre Schlossberg, darauf ein Stößchen Sekt zu setzen war am Samstag Gelegenheit bei der fünften Auflage einer einmal mehr sehr gut besuchten Ü30-Party. Im Saal legte das Lautertaler DJ-Duo Steve TM und Mohri Hits der 90er und 2000er-Jahre auf. Im kleinen Saal führte am Mischpult Juliano aus Schalkau die Regie am Mischpult. Auf die Ohren gab’s House und Techno.