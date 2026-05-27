Im Oktober 2022 ist in Oberhof mit der Eröffnung des Fünf-Sterne-Hauses The Grand Green das letzte große Hotelbau-Projekt abgeschlossen worden. Dabei gibt es in der Stadt noch einige Areale, die Platz bieten für weitere Unterkünfte. Ob es Pläne für die Freiflächen gibt, wollten die Oberhofer in der jüngsten Einwohnerversammlung von Bürgermeister Daniel Fischer und seinen Mitarbeitern der Stadtverwaltung wissen.