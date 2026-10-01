Hotelrechnung: Betrugsprozess gegen Ochsenknecht - Urteil erwartet

Innsbruck - Der Betrugsprozess gegen Jimi Blue Ochsenknecht (34) in Österreich wird am Donnerstag voraussichtlich abgeschlossen. Die Verhandlung am Innsbrucker Landesgericht ab 9.30 Uhr findet allerdings ohne den Schauspieler und Reality-TV-Darsteller statt, wie das Gericht und sein Anwalt mitteilten. Ochsenknecht hat demnach offiziell auf seine Anwesenheit verzichtet.



Ochsenknecht hatte Ende 2021 in einem Vier-Sterne-Hotel im österreichischen Tirol nahe der bayerischen Grenze seinen 30. Geburtstag gefeiert. Die Rechnung von knapp 14.000 Euro wurde erst im Sommer 2025 beglichen, als Ochsenknecht per Haftbefehl gesucht und festgenommen wurde.