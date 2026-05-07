Wieder ist ein Jahr verstrichen. Und noch immer ist kein Hotelneubau auf dem Gelände von Walter Ulbrichts ehemaligem Gästehaus in Sicht. Nun macht die Stadt Oberhof den nächsten Schritt. Der erste Entwurf des B-Plans ist jetzt fertig zur Einsicht. Voraussichtlich ab Ende Mai können interessierte Bürger vier Wochen lang einen Blick auf das geplante Bauvorhaben werfen, informiert Annika Robel, Mitarbeiterin im Oberhofer Bauamt. Ausgelegt werden die Papiere im Rathaus, auch eine Online-Einsicht ist möglich.