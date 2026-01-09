Das Tief „Elli“ hat am Freitag zwar für eine längere Sperrung der Bundesstraße 19 über die Hohe Sonne gesorgt, gefeiert haben die Bauherren mit ihren Handwerken trotzdem: Der Neubau des Waldhotels mit Restaurant „Hohe Sonne“ am Rennsteig bei Eisenach ist fertig und wird am Samstag, 10. Januar offiziell eröffnet. Um 17.30 Uhr soll der Betrieb beginnen, teilt das Unternehmen mit. Dann sind Wanderer, Touristen und Einheimische willkommen.