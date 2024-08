Das Lebensende und das Sterben macht Mitmenschen oft hilflos. Obwohl die meisten Menschen sich wünschen zuhause zu sterben, stirbt ein großer Teil in Krankenhäusern. „Wir bieten einen Basiskurs zur ’Letzten Hilfe’ an, was Sie für Ihre Mitmenschen am Lebensende tun können. Wir sprechen über die Normalität des Sterbens als Teil des Lebens. Wir thematisieren mögliche Beschwerden, die Teil des Sterbeprozesses sein können und wie wir Linderung verschaffen können“, erklären die Koordinatorinnen der Hospizgruppe Suhl und Umgebung, Ines Ansorg und Britta Schlütter. Ein entsprechender Kurs wird am Montag, 12. September, um 17 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte City Treff, Pfarrstrasse 10 in Suhl-Mitte stattfinden.