Oberarzt Helmut Krause begrüßte mit Freude und großer Herzlichkeit zum offenen Vereins- und Filmabend den Regisseur Benjamin Kramme, der aus einer Medizinerfamilie stammt. Der studierte und auch aus „Tatort“-Folgen bekannte Schauspieler erweiterte – im Gegensatz zu seiner als Theaterschauspielerin tätigen Gattin – Anfang der 2020er-Jahre seinen Interessen- und Tätigkeitsbereich als Autor und Regisseur – und auch als Pflegehelfer in einem Hospiz.