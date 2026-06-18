Am vergangenen Samstag, auf den Tag genau vor 20 Jahren ist in Hildburghausen der Hospizverein Emmaus gegründet worden. Gemeinsam mit den vielen geschulten, ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen setzt sich der Verein dafür ein, dass jeder Mensch auf seinem letzten Lebensweg nicht alleine ist und ihn ganz im Sinne der eigenen Wünsche und Vorstellungen gehen kann, heißt es in der Selbstbeschreibung des Hospizvereins. Er versteht sich dabei als Helfer, Vernetzungsstelle und wichtiger Ansprechpartner für Betroffenen und für Trauernde.