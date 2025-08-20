Hospizlauf in Katzhütte Kilometer-Spende verdoppelt

„Der Spendenlauf war ein richtiger Knaller“, freut sich Vereinschefin Evi Müller mit ihren Mitstreitern vom Förderverein des Schwarzatalhospizes in Katzhütte. Auch die Vorbereitungen und Anstrengungen vor der achten Auflage haben sich gelohnt: Mit 151 Startern, darunter 45 Kinder, übertraf man die Teilnehmerzahl des Vorjahres. Und nicht nur dass, der Benefizlauf, der Spenden für das Schwarztalhospiz generieren soll, entwickle zunehmend auch wettkampfsportlichen Charakter, findet Evi Müller und berichtet, dass zunehmend nicht nur Freizeit-Läufer und Walker Gefallen an der Aktion für den guten Zweck finden. „Auch passionierte Läufer machen sich zunehmend auf den Weg zu unserer Veranstaltung und pushen sich damit zu entsprechenden Leistungen“. Dies sei einer der Gründe, weshalb man auch einen Wanderpokal auslobte– gestiftet von der Praxisgemeinschaft Müller/Kolitsch – für den Läufer mit der weitesten Laufstrecke. Den Pokal hatte sich Johannes Gerlof mit sage und schreibe 31,2 Runden-Kilometern am Ende auch richtig verdient.