Hospizlauf in Katzhütte Kilometer-Spende verdoppelt

Über 1400 Kilometer stehen beim jüngsten Spendenlauf für das Schwarzatalhospiz zu Buche. Die Überraschung für den Förderverein der Einrichtung kam zum Schluss.

 
„Der Spendenlauf war ein richtiger Knaller“, freut sich Vereinschefin Evi Müller mit ihren Mitstreitern vom Förderverein des Schwarzatalhospizes in Katzhütte. Auch die Vorbereitungen und Anstrengungen vor der achten Auflage haben sich gelohnt: Mit 151 Startern, darunter 45 Kinder, übertraf man die Teilnehmerzahl des Vorjahres. Und nicht nur dass, der Benefizlauf, der Spenden für das Schwarztalhospiz generieren soll, entwickle zunehmend auch wettkampfsportlichen Charakter, findet Evi Müller und berichtet, dass zunehmend nicht nur Freizeit-Läufer und Walker Gefallen an der Aktion für den guten Zweck finden. „Auch passionierte Läufer machen sich zunehmend auf den Weg zu unserer Veranstaltung und pushen sich damit zu entsprechenden Leistungen“. Dies sei einer der Gründe, weshalb man auch einen Wanderpokal auslobte– gestiftet von der Praxisgemeinschaft Müller/Kolitsch – für den Läufer mit der weitesten Laufstrecke. Den Pokal hatte sich Johannes Gerlof mit sage und schreibe 31,2 Runden-Kilometern am Ende auch richtig verdient.

Kilometer-Spende verdoppelt

Die vielen Kilometer sollen keinesfalls schmälern, was die übrigen Einzelteilnehmer, Gruppen und Vereine leisten, betonte sie. Die reisen inzwischen für den Hospizlauf aus der ganzen Region – von Hildburghausen bis Sonneberg und aus Ilmenau an. Ein Damen-Team einer Physiotherapie-Praxis aus Sonneberg ist beispielsweise regelmäßig am Start, Vereine aus dem Schwarzatalort lassen es sich nicht nehmen, in ihren Shirts gut erkennbar dabeizusein.

G roße Anerkennung ging auch an eine Läufergruppe aus den Neuhäuser Rennsteigwerkstätten. Die Läufer hatten bereits im Vorfeld eine Spende in Höhe von 600 Euro an den Katzhütter Förderverein übergeben und es sich nicht nehmen lassen, noch ein paar Runden mit zu walken. Der Altersbereich des Teilnehmerfeldes war wie gewohnt breit gestreut: Der jüngste (Mit-)Läufer im Kinderwagen bei Mama Maria war zwei Jahre jung, die ältesten Aktiven aus dem Ort über 80 Jahre... Für gute Laune sorgte Ina Minkmar alias Hertha von der Bergbahn mit flotten Sprüchen, als Tombola-Glücksfee und natürlich Walkerin.

N icht nur, dass auf die kleinen und großen Teilnehmer mit der besten Laufleistung und in der Tombola besondere Preise warteten – großer Gewinner war vor allem der Verein: Die Gießübler Firma Enders hatte sich bereit erklärt, für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro fürs Schwarzatalhospiz zu spenden. Zur symbolischen Scheckübergabe wartete allerdings noch eine Überraschung: Tino und Mario Enders verdoppelten spontan den Spendenbetrag zur Freude des Vereins... Der Applaus des Publikums, das auch diesmal gerne das Nachmittagsprogramm aus Musik der Blaskapelle Oelze und dem Auftritt des Karnevalsvereins bis zur Siegerehrung verfolgte, war anerkennender Dank. Letzterer galt auch Moderator Horst Kraußlach und DJ Tom, auf die sich der Verein bei der Veranstaltung stets verlassen kann.

Der Förderverein des Schwarzatalhospizes dankt Mitwirkenden, Helfern, Läufern und Sponsoren für die Spenden, die ebenso wie die Einnahmen aus der Versorgung zum Hospiz zugute kommen.