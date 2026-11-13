Der in Ilmenau und der Region aktive und verdienstvolle Hospizverein lud in diesem Jahr zum nunmehr zweiten Filmbesuch, diesmal ins Lindenkino, ein. Der von Jaqueline Jansen mit vielen Auszeichnungen bedachte Debütfilm „Sechswochenamt“ behandelt die Thematik von Sterben, Tod und Trauer, welche für die ehrenamtlichen Hospizmitglieder zum selbst gewählten Aufgabengebiet der Sterbe- und Trauerbegleitung gehört.